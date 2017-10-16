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إجتماع برئاسة وزير الأوقاف يناقش سير العمل بالوزارة ومختلف القطاعات
[16/أكتوبر/2017]
صنعاء- سبأ:
ناقش إجتماع موسع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد القاضي شرف بن علي القليصي، الجوانب المتعلقة بسير العمل في الوزارة ومختلف القطاعات التابعة لها .

وتطرق الإجتماع الذي ضم نائب وزير الأوقاف والإرشاد العلامة فؤاد ناجي ووكيل أول الوزارة عبدالرحمن القلام وأمين عام المجلس الأعلى للأوقاف الشيخ مقبل الكدهي ووكلاء قطاعا ت الوزارة والوكلاء المساعدين، إلى الصعوبات التي تعترض سير العمل خلال الفترة الماضية والسبل الكفيلة بتجاوزها بما يخدم المصلحة العامة.

وفي الإجتماع أكد الوزير القليصي أهمية إلتزام كافة قيادة الوزارة والموظفين بالدوام وعدم التساهل في تنفيذ المهام والواجبات المناطة .. مشددا على ضرورة إنجاز معاملات المواطنين.

ولفت إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتجاوز الصعوبات التي تعترض سير العمل وبما يكفل تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بقطاعات الأوقاف والإرشاد والعمل على تعزيز جوانب التوعية والحفاظ على أراضي الأوقاف .

فيما أكد نائب وزير الأوقاف والإرشاد أهمية تحسين مستوى الأداء في مختلف قطاعات الوزارة .. مشددا على ضرورة الحفاظ على أراضي الأوقاف بأمانة العاصمة والمحافظات والعمل على محاسبة المقصرين .

وكان الإجتماع استمع من وكلاء الوزارة إلى شرح عن الخطط والبرامج المنفذة خلال الفترة الماضية حسب كل قطاع وكذا الصعوبات التي تعترض سير العمل والحلول والمعالجات لها وكذا الخطط المستقبلية .

وأكد الوكلاء استعدادهم تعزيز الأداء وتحسين مستوى العمل والحفاظ على مقدرات وزارة الأوقاف بمختلف قطاعاتها .. مشددين على أهمية إيجاد حلول كفيلة بإستمرار العمل وخاصة ما يتعلق بمستحقات الموظفين بموجب مبدأ الثواب والعقاب .

واستعرض الإجتماع المشاريع الإستثمارية للوزارة وما تواجهه من صعوبات جراء الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان السعودي الأمريكي، وأٌقر العمل على إيجاد حلول وفق الإمكانيات المتاحة لتنفيذ تلك المشاريع .

وأقر الإجتماع تشكيل مجلس تأديبي بشان من سافر للسعودية بمبررات بعثة الحج للعام المنصرم 1438هجري .. مؤكدا أن السلطات السعودية منعت غالبية اليمنيين من أداء الحج وقاطعت وزارة الأوقاف والإرشاد من القيام بمهامها لإدارة الحج وتعاملت مع ثلة من المرتزقة بشكل إنتقائي .

سبأ
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