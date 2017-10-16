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مصرع ثلاثة من الشرطة ومدنيين في هجوم لمسلحين بمحافظة شمال سيناء بمصر
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مصرع ثلاثة من الشرطة ومدنيين في هجوم لمسلحين بمحافظة شمال سيناء بمصر
[16/أكتوبر/2017]
القاهرة - سبأ :
لقي ثلاثة من أفراد الشرطة المصرية ومدنيان اليوم الإثنين مصرعهم في هجوم على فرع البنك الأهلي وسط محافظة شمال سيناء الواقعة شمال شرق مصر .

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها إن "عناصر إرهابية مسلحة أطلقت النار صباح اليوم على قوات أمنية تقوم بتأمين المنشآت الهامة بشارع 23 يوليو في مدينة العريش، وفجرت عدداً من العبوات الناسفة".

واضافت أنه "خلال تصدي القوات للهجوم الإرهابي، قامت مجموعة من العناصر الإرهابية باستهداف فرع أحد البنوك في المنطقة مستخدمين العبوات الناسفة والأعيرة النارية تجاه القوات المعينة لتأمين البنك".

واوضحت ان ذلك "أسفر عن استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة، ووفاة أحد أفراد الأمن الإداري بالبنك، ومواطنة تصادف تواجدها داخل البنك، وإصابة عدد من المواطنين المتواجدين بالمنطقة".

ولفتت الداخلية المصرية إلى أن العناصر الإرهابية استولت أثناء فرارها على مبالغ مالية من داخل خزينة البنك جاري حصرها.

كما أشارت أيضاً إلى أنه تم إبطال مفعول عدد من العبوات الناسفة بالمنطقة المحيطة بالبنك، فيما تقوم قوات الأمن بعملية تمشيط واسعة للمنطقة لملاحقة العناصر الإرهابية.

وتشهد محافظة شمال سيناء هجمات للمسلحين بين الحين والاخر وتستهدف المواقع والمراكز الامنية والعسكرية .

سبأ
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