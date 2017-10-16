محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية بمحافظة إب في ذكرى إستشهاد الإمام زيد إب -سبأ:

نظمت بمحافظة إب اليوم فعالية ثقافية وخطابية لإحياء ذكرى إستشهاد الإمام زيد رضي الله عنه.



وفي الفعالية التي حضرها وكلاء المحافظة عبدالحميد الشاهري وأشرف المتوكل وقاسم المساوى ومدير أمن المحافظة العميد محمد الشامي ..أوضح وكيل المحافظة حارث المليكي أهمية إحياء هذه الذكرى لإستلهام الدروس والعبر في مواجهة الظلم والطغيان.



فيما أشار يحيى القاسمي في كلمة الوجهاء والشخصيات الإجتماعية بإب وحسام القطابري في كلمة المثقفين إلى أن الإمام زيد وقف في وجه الباطل والظلم وناصر المستضعفين .. لافتا إلى ما يمارس بحق الشعب اليمني من ظلم وعدوان .



بدوره استعرضت كلمة العلماء التي ألقاها القاضي محمد الباشق فضائل الإمام زيد وشجاعته في مواجهة الظلم وعلمه وزهده، كما استعرضت كلمة الخطباء التي ألقاها العلامة محمد المساوى التضليل الذي مورس على الأمة ولا زال حتى اليوم من قبل أعدائها.

سبأ [16/أكتوبر/2017]سبأ