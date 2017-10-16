محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ إب يناقش مع رئيس مؤسسة التأمينات خطة تنفيذ مشاريع إستثمارية إب -سبأ:

ناقش محافظ إب عبد الواحد صلاح مع رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية أحمد صالح سيف، المواضيع المتصلة بتنفيذ مشاريع إستثمارية بالمحافظة تتبناها المؤسسة خلال الفترة القادمة.



واستمع المحافظ صلاح خلال اللقاء بحضور مدير فرع المؤسسة بالمحافظة نايل المقطري إلى شرح حول خطة الهيئة في تنفيذ مشاريع استثمارية في مجالات الكهرباء والحدائق والمتنفسات وكذا الجانب السياحي.



وأكد محافظ إب استعداد قيادة المحافظة تسهيل تنفيذ هذه المشاريع وغيرها بما يخدم أبناء المحافظة والقطاع السياحي باعتبارها محافظة سياحية.



وأشار إلى حاجة محافظة لتنفيذ مشاريع خدمية إستثمارية في عدة قطاعات، يكون لها مردود إيجابي على المستثمرين والمساهمين والمجتمع المحلي الذي يتطلع لكثير من المشاريع الخدمية وخصوصا في ظل ما تنعم به من أمن واستقرار رغم إستمرار العدوان والحصار.

سبأ [16/أكتوبر/2017]سبأ