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رئيس الوزراء العراقي يؤكد الحرص على سلامة المدنيين في إقليم كردستان
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رئيس الوزراء العراقي يؤكد الحرص على سلامة المدنيين في إقليم كردستان
[16/أكتوبر/2017]
بغداد – سبأ :
أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حرص حكومته على سلامة المدنيين في اقليم كردستان وفي محافظة كركوك تزامناً مع استعادة الجيش العراقي السيطرة على هذه المحافظة، وذلك بعد الاستفتاء الذي اجراه الاقليم للانفصال .

وقال العبادي في بيان اصدره اليوم اثر تبادل القصف المدفعي بين الجيش العراقي وقوات البشمركة "إن واجبي هو العمل وفق الدستور لخدمة المواطنين وحماية وحدة البلاد التي تعرضت لخطر التقسيم نتيجة الإصرار على إجراء الاستفتاء الذي نظم من قبل المتحكمين في إقليم كردستان ومن طرف واحد وفي وقت نخوض فيه حرباً وجودية ضد الإرهاب المتمثل بعصابة (داعش) الإرهابية".

واضاف لقد "حاولنا ثني الأخوة المتصدين في الإقليم عن إجرائه وعدم خرق الدستور والتركيز على محاربة (داعش) ولم يستمعوا لمناشداتنا ثم طالبناهم بإلغاء نتائجه ودون جدوى أيضاً، وبينّا لهم حجم الخطر الذي سيتعرض له العراق وشعبه لكنهم فضلوا مصالحهم الشخصية والحزبية على مصلحة العراق بعربه وكرده وباقي أطيافه".

وتابع رئيس الوزراء العراقي والذي يشغر منصب القائد الاعلى للقوات المسلحة لقد "تجاوزوا على الدستور وخرجوا عن الإجماع الوطني والشراكة الوطنية إضافة إلى استخفافهم بالرفض الدولي الشامل للاستفتاء ولتقسيم العراق وإقامة دولة على أساس قومي وعنصري".

وختم العبادي البيان بالقول "نطمئن أهلنا في كردستان وفي كركوك على وجه الخصوص بأننا حريصون على سلامتهم ومصلحتهم ولم نقم إلا بواجبنا الدستوري ببسط السلطة الاتحادية وفرض الأمن وحماية الثروة الوطنية في هذه المدينة، التي نريدها أن تبقى مدينة تعايش سلمي لكل العراقيين بمختلف أطيافهم".

كما دعا قوات البيشمركة إلى أداء واجبها تحت القيادة الاتحادية باعتبارها جزءً من القوات العراقية المسلحة العراقية.

سبأ
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