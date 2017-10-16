اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إستقرار سعر الذهب فوق الـ 1304 دولار للاوقية مع ارتفاع سعر الدولار لندن – سبأ :

إستقرت اسعار الذهب اليوم الاثنين فوق الـ 1304 دولار على اثر المخاوف بشأن الاتفاق النووي الايراني وارتفاع سعر الدولار .



وسجل سعر الذهب عند 1304.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0734 بتوقيت غرينتش بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.2 بالمائة إلى 1307.50 دولار للأوقية.



كما ارتفع السعر الفوري للفضة 0.4 بالمائة الي 17.41 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى منذ منتصف سبتمبر في وقت سابق من جلسة اليوم وهبط البلاتين 0.3 بالمائة إلى 941.74 دولار للأوقية.



وارتفع البلاديوم 1.4 بالمائة إلى 1001.97 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى منذ فبراير 2001م عند 1004.70 دولار.

سبأ [16/أكتوبر/2017]سبأ