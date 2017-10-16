رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تونس تتصدر المركز الاول عربياً في تصنيف المنتخبات لاتحاد (الفيفا) زيوريخ – سبأ :

تصدرت تونس المركز الاول عربياً في تصنيف المنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بعدما تقدمت ثلاثة مراكز لتصبح الـ 28 في تصنيف الاتحاد الدولي .



ويأتي هذا المركز وهو الأفضل للمنتخب التونسي منذ العام 2014م، مع تصدر (نسور قرطاج) المجموعة الأفريقية الأولى ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بفارق ثلاث نقاط عن جمهورية الكونغو الديموقراطية.



واقتربت تونس بشكل كبير من التأهل إلى كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها والأولى منذ مونديال ألمانيا 2006م، وذلك قبل الجولة الأخيرة من التصفيات التي تقام في 11 نوفمبر المقبل.



وكان أفضل تصنيف للمنتخب التونسي، بحسب الموقع الالكتروني (للفيفا) بان حلت في المركز 21 في العام 1997م.



كما بقيت مصر في المركز 30 على رغم ضمان تأهلها إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 1990م، وذلك بعدما ضمنت صدارة المجموعة الافريقية الخامسة إثر فوزها 2-1 على الكونغو هذا الشهر.

سبأ [16/أكتوبر/2017]سبأ