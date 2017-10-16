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آخر تحديث: الإثنين، 16 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:39:27م
رئيس الوزراء يؤكد أهمية الإلتزام بالأسس العلمية لإعداد البيانات عن أضرار العدوان (مكتمل)
أشاد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بالجهود التي تبذلها وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات، لتطوير قطاع الإتصالات ومسارعتها لإنتاج أفكار علمية مساعدة للجهات ذات الصِّلة تجاه متطلبات الفترة المقبلة.
400 ألف طفل مازالوا مشردين بعد معركة الموصل
ذكرت هيئة إنقاذ الطفولة : أن نحو 400 ألف طفل لا يزالون مشردين بعد معركة الموصل في العراق بعد عام من بدء الهجوم لاستعادة السيطرة عليها من يد تنظيم "داعش".
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 58 دولار للبرميل
قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد مخاوف احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة علي إيران ونشوب صراع في العراق بينما لقيت الأسعار دعماً في انفجار بمنصة حفر أمريكية وتراجع أنشطة التنقيب.
المنتخب الوطني للقدم يحقق أفضل مركز له في التصنيف العالمي منذ 2010
حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أفضل مركز له منذ عام 2010 في التصنيف العالمي للمنتخبات وذلك بحلوله في المركز 112 في تصنيف شهر اكتوبر الجاري الصادر اليوم عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).
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  اقتصاد
إنخفاض اليورو بعد أكبر خسارة أسبوعية في شهر
[16/أكتوبر/2017]
لندن – سبأ :
إنخفض اليورو اليوم الاثنين بعدما مني بأكبر خسارة أسبوعية في شهر فيما انحصرت الأسعار في نطاقاتها المعتادة قبل اجتماع البنك المركزي الأسبوع المقبل .

ونزلت العملة الاوروبية الموحدة 0.1 بالمائة إلى 1.1814 دولار لكنها تحركت في نطاق ضيق بلغ 0.3 بالمائة.

وكانت العملة الموحدة ارتفعت 0.8 بالمائة الأسبوع الماضي وهي أكبر زيادة شهرية.

وكانت خسائر اليورو محدودة بفضل الدولار الضعيف بشكل عام إذ أن بيانات التضخم المنخفض عززت التوقعات بألا يتبنى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) موقفاً بالغ التشدد في اجتماع نهاية الشهر الجاري.

سبأ
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