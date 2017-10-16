اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إنخفاض اليورو بعد أكبر خسارة أسبوعية في شهر لندن – سبأ :

إنخفض اليورو اليوم الاثنين بعدما مني بأكبر خسارة أسبوعية في شهر فيما انحصرت الأسعار في نطاقاتها المعتادة قبل اجتماع البنك المركزي الأسبوع المقبل .



ونزلت العملة الاوروبية الموحدة 0.1 بالمائة إلى 1.1814 دولار لكنها تحركت في نطاق ضيق بلغ 0.3 بالمائة.



وكانت العملة الموحدة ارتفعت 0.8 بالمائة الأسبوع الماضي وهي أكبر زيادة شهرية.



وكانت خسائر اليورو محدودة بفضل الدولار الضعيف بشكل عام إذ أن بيانات التضخم المنخفض عززت التوقعات بألا يتبنى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) موقفاً بالغ التشدد في اجتماع نهاية الشهر الجاري.

سبأ [16/أكتوبر/2017]سبأ