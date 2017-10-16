محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير المياه والبيئة يرأس اجتماع كتلة المياه والإصحاح البيئي الـ''ووش كلستر''







ناقش إجتماع موسع اليوم بصنعاء لكتلة المياه والإصحاح البيئي (ووش كلستر) برئاسة وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير عددا من القضايا والمواضيع المتصلة بقطاع المياه والإصحاح البيئي في اليمن.



وفي الإجتماع تحدثت منسقة الكتلة الخبيرة في منظمة اليونسيف السيدة ماريا وعدد من المشاركين في الإجتماع عن جملة من المحاور أبرزها خطة الكلستر للعام القادم 2018م في مجال المياه والإصحاح البيئي والآليات والبرامج المقترحة لتطوير هذا القطاع .



كما استعرض الإجتماع تقريرا موجزا عن خطة البنك الدولي لتمويل مشاريع المياه والصرف الصحي في بلادنا بمبلغ مائة وخمسين مليون دولار.



حيث تضمن التقرير المشاريع ذات الأولوية التي سيتم تمويلها وكذا المحافظات التي سيشملها الدعم كمرحلة أولى.



وخلال الإجتماع شدد وزير المياه والبيئة المهندس نبيل الوزير على ضرورة الإستشعار بأن العمل في مجال المياه والإصحاح البيئي يتمثل في كونه يمثل جوهر العمل الإنساني ومجردا من أي أجندة سياسية.



وأكد على أهمية أن تشمل خطط مشاريع المياه والإصحاح البيئي للكلستر جميع محافظات الجمهورية وبما يلبي تطلعات المواطن من خدمات المياه والإصحاح البيئي.



وأشاد بالجهود والخطوات التي قطعتها مجموعة العمل في كتلة المياه.. حاثا في ذات الوقت على بذل مزيد من الجهود ورفع تقرير للإجتماع القادم للكتلة متضمنا ما تم إنجازه من خطوات تسهم في بلورة خطط وبرامج وآليات تطوير قطاع المياه والصرف الصحي في اليمن.



وأكد المهندس نبيل الوزير وقوف وزارة المياه والبيئة ودعمها للجهود التي تبذلها الكتلة.



وقد أثري الإجتماع بعدد من الآراء والمقترحات من قبل المانحين والمشاركين في الإجتماع الذين يمثلون المنظمات العاملة في مجال المياه والإصحاح والبيئي منها اليونسيف والصحة العالمية والصليب الأحمر والإنقاذ والإغاثة الإسلامية، وكذا منظمة مكافحة الفقر ومنظمة حماية الطفل الأمريكية ومنظمة كير وميرسي كورب وأوكسفام البريطانية والهجرة الدولية .



حضر الإجتماع وكيل أول وزارة المياه والبيئة عبدالغني المداني ورئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف شهاب ناصر ووكيل الوزارة المساعد لقطاع المياه المهندس عبدالسلام الحكيمي ومدير عام وحدة مياه الحضر المهندس جمال الصايدي ومدير عام وحدة الطوارئ المهندس طلال القدسي.



إلى ذلك زار وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير ومعه وكيل أول الوزارة عبدالغني المداني ورئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف المهندس شهاب ناصر، وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي.



وأطلع وزير المياه على مستوى سير العمل في الوحدة والدور الهام الذي تضطلع به على صعيد الجهود المبذولة في مكافحة الكوليرا.



ووجه المعنيين في وحدة الطوارئ على بذل مزيد من الجهود بما من شأنه تحقيق الأهداف المرجوة من خلال تكامل الجهود الوطنية لمكافحة الوباء، وكذا العمل على تغذية وتزيد فرق الكلورة بالمواد والمعدات المطلوبة أولا بأول.



وقدم مدير عام الوحدة المهندس طلال القدسي شرحا مقتضبا عن سير العمل والجهود المبذولة في تتبع وباء الكوليرا على مستوى الجمهورية وما تم إنجازه حتى الآن وفقا للتقارير اليومية المرفوعة من قبل الفرق الميدانية للكلورة.

سبأ [16/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ