عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير خارجية روسيا : الولايات المتحدة تحمي (جبهة النصرة) في سورية لتنفيذ مخططاتها موسكو – سبأ :

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة تحمي تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي في سورية لتنفيذ مخططاتها .



وقال لافروف خلال حلقة نقاش حول “المجتمع والسياسة العالمية” في المهرجان الدولي للشباب والطلبة في مدينة سوتشي اليوم الاثنين إن “أعضاء الائتلاف الأمريكي يستمرون حتى الآن بغض الطرف عن (جبهة النصرة) وهناك أدلة كثيرة على أنه تجري رعايتها” لاستخدامها في حال الضرورة في سورية.



وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة لم تتعامل مع مهمة فصل ما يسمى بالمعارضة المعتدلة عن العناصر الإرهابية المتطرفة في سورية .. مؤكداً أن موسكو تجري عبر القنوات المختصة اتصالاتها مع واشنطن لاستيضاح لماذا تتم هناك حالات سماح بخروج الإرهابيين من سورية والعراق.



وقال لافروف “إننا نلاحظ ظاهرة غريبة عندما يخرج المسلحون بأسلحتهم وبسياراتهم المدججة بالرشاشات من العراق".



واضاف "كما كان يبدو أن للأمريكيين نفوذاً كبيراً هناك ومن بعض المناطق السورية التي يتواجد فيها الأمريكيون ويخلقون الأعباء للجيش السوري .. ونعمل مع نظرائنا الأمريكيين عبر القنوات المختصة لمعرفة ما الذي يجري في هذه الحالات ونأمل ألا تكون مخاوفنا صحيحة من أن هذه الحالات تتم عمداً”.



وكانت وزارة الدفاع الروسية نشرت في الـ 24 من الشهر الفائت صوراً فضائية تظهر وجود اليات تابعة للقوات الأمريكية الخاصة في مناطق انتشار إرهابيي تنظيم (داعش) بريف دير الزور الشمالي في دليل واضح على وجود علاقات بين (التحالف الأمريكي) وتنظيم (داعش).

سبأ [16/أكتوبر/2017]سبأ