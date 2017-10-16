محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة إشكاليات شركة تصنيع الملح ومستأجري المناجم بالحديدة الحديدة -سبأ:

ناقش إجتماع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة المحافظ حسن أحمد الهيج الإشكاليات في المناجم التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية وآلية منح التراخيص للمستأجرين وكيفية إصدار التراخيص للفترة القادمة بما يخدم تحسين الإيرادات.



وفي الإجتماع الذي حضره وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة محمد يحيى نعيم ورئيس نيابة الأموال العامة وضاح سلطان القرشي ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية الدكتور يحيى محمد الوظاف، تم استعراض الإشكاليات بين المستثمرين المستفيدين من مناجم الملح التابعة للهيئة وشركة تصنيع وتسويق الملح والجبس.



واستمع الإجتماع إلى شكاوى المستثمرين والإجراءات التي قاموا بها للحصول على تراخيص العمل بتلك المناجم وكذا الإجراءات التي اتخذت من هيئة المساحة لإعادة منح تلك التراخيص بما يخدم الهيئة لتحسين إيرادات الدولة وفتح باب المنافسة بين المستثمرين.



وفي الإجتماع وجه محافظ الحديدة بتشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة عبد الرحمن الجماعي للإطلاع ومتابعة تلك الإشكاليات وجمع الوثائق من المستثمرين والشركة والعمل على إتخاذ الإجراءات اللازمة بما يكفل إنهاء الإشكاليات .



حضر الإجتماع وكلاء المحافظة هاشم العزعزي وعبدالله أبكر يماني وأحمد دهموس ومدير أمن المحافظة العميد عبد الحميد المؤيد.



سبأ [16/أكتوبر/2017]سبأ