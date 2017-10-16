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  رياضة
الفيفا يصدر تصنيفه الشهري إستعداداً لإجراء قرعة كأس العالم روسيا 2018م
[16/أكتوبر/2017]
زيوريخ – سبأ :
 أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الاثنين التصنيف الشهري للمنتخبات والذي سيتحدد بناءً عليه، تصنيف الفرق في قرعة كأس العالم روسيا 2018م.

وتصدرت ألمانيا التصنيف العالمي متبوعة بالبرازيل والبرتغال، والأرجنتين، وبلجيكا، وبولندا، ثم فرنسا، التي حلت في المرتبة السابعة.

وكانت هذه المنتخبات ضمن 23 منتخبا ضمنوا بالفعل التأهل لنهائيات روسيا.

وقال (الفيفا) إن 32 منتخباً سيتم توزيعها على 4 أوعية، بحيث يتم اختيار أفضل 7 منتخبات في التصنيف العالمي، إلى جوار روسيا المستضيفة، في الوعاء رقم واحد ثم توضع أفضل ثمانية منتخبات تالية في التصنيف العالمي في الوعاء رقم 2.

واوضح انه سيتم اختيار فريق من كل وعاء لتشكيل ثماني مجموعات في الدور الأول، .. مشيراً الى أن القيد الجغرافي الوحيد هو ألا تتضمن أي مجموعة فريقين من نفس القارة باستثناء قارة أوروبا.

وستكون إسبانيا في الوعاء الثاني وسينضم إليها منتخبات إنجلترا، وكولومبيا، والمكسيك، وأوروغواي.

وقد تنضم بيرو، وسويسرا، وإيطاليا، إلى التصنيف الثاني، حال اجتياز مواجهات الملحق في نوفمبر المقبل.

ودخلت بيرو، التي ستواجه نيوزيلندا، في محاولة لإنهاء غياب دام 36 عاماً عن كأس العالم، قائمة العشرة الأوائل في التصنيف لأول مرة.

ومن المنتظر أن تسحب قرعة نهائيات مونديال روسيا، في الأول من ديسمبر المقبل، في العاصمة موسكو.

سبأ
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