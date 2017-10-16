محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل 7771 طالب وطالبة يتنافسون على المقاعد المجانية في التخصصات العلمية صنعاء -سبأ:

يتنافس بكلية الطب بجامعة صنعاء سبعة آلاف و 771 طالباً وطالبة على المقاعد المجانية في الكليات العلمية والتطبيقية المقدمة من الجامعات الحكومية والأهلية للعام الجامعي 2017م _2018م.



ويخوض الطلاب المتقدمين للمنافسة على المقاعد المجانية التي اعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم امتحان الكفاءة في مادتي الكيمياء والأحياء يليها امتحان الكفاءة في مادتي الرياضيات واللغة الانجليزية يوم غدا الثلاثاء .



وخصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنح المجانية المقدمة من الجامعات الحكومية والأهلية لـ12 فئة من مختلف فئات المجتمع يتنافسون عليها وفق المعايير والضوابط المعتمدة والتي تشمل " ابناء وأقارب الشهداء، وجرحى العدوان وأبناءهم وأقاربهم، والمتفوقين ، والفقراء والمساكين، والنازحين، والأيتام ، وأبناء الجيش والأمن، واللجان الشعبية ، وأبناء المناطق النائية المحرومة من التأهيل، وأبناء المهمشين، والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، اضافة إلى موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمراكز التابعة لها وأقاربهم من الدرجة الأولى.



وأوضح نائب عميد كلية الصيدلة رئيس لجنة الكونترول والتصحيح الدكتور زكريا الشعيبي لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ ان اليوم تم امتحان الكفاءة للطلاب المتقدمين للمنافسة على المقاعد المجانية في التخصصات العلمية والتطبيقية والتي تستمر يومين.. مؤكداً أن سير العملية الامتحانية تتم بصورة جيدة رغم العدد الكبير للطلاب المتقدمين .



وأشار إلى أن عملية التصحيح تتم بصورة الكترونية تحقيقاً لمبدأ النزاهة والشفافية ويتم اعلان النتائج عقب الاختبارات بساعات ورفعها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي بدورها تقوم بعملية المفاضلة بين المتقدمين وتوزيعهم على الجامعات الحكومية والأهلية .



واشاد الدكتور الشعيبي بكافة الجهود التي ساهمت في اعداد وتنظيم وإنجاح سير امتحان الكفاءة للطلاب المتقدمين للمنافسة على المقاعد المجانية للعام الجامعي 2017 – 2018م وفي مقدمتهم العاملين في لجنة الامتحانات والإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي وكذلك طاقم الكنترول وفريق التصحيح الإلكتروني، اضافة إلى دور اللجان الأمنية التي ساهمت في تأمين وتنظيم هذه العملية .



حضر الفعالية نائب رئيس لجنة الامتحانات مستشار الوزير الدكتور محمد ضيف الله ، ومستشار الوزارة فرحان هاشم، ومدير عام البعثات بالوزارة أحمد المراني، وعدد من مسئولي وقيادات وزارة التعليم العالي وكليتي الطب والصيدلة بجامعة صنعاء.

سبأ [16/أكتوبر/2017]سبأ