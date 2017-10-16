اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 58 دولار للبرميل سنغافورة – سبأ :

قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد مخاوف احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة علي إيران ونشوب صراع في العراق بينما لقيت الأسعار دعماً في انفجار بمنصة حفر أمريكية وتراجع أنشطة التنقيب.



وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت بحلول الساعة 0645 بتوقيت غرينتش 65 سنتاً بما يوازي 1.1 في المائة إلى 57.82 دولار للبرميل.



وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51.89 دولار للبرميل مرتفعاً 44 سنتاً بما يعادل 0.9 في المائة.



ودفعت المخاوف من فرض عقوبات أمريكية علي إيران من جديد الخام للصعود، بعدما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة التصديق على أن طهران ملتزمة بالاتفاق النووي رغم شهادة مفتشين دوليين بذلك.



كما يأتي ذلك اثر مخاوف بشأن استقرار العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

سبأ [16/أكتوبر/2017]سبأ