عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاتحاد الأوروبي يتعهد بالدفاع عن الاتفاق النووي الموقع مع ايران عام 2015م لوكسمبورج – سبأ :

تعهد الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بالدفاع عن الاتفاق النووي الموقع بين الدول الست الكبرى وايران العام 2015م، بعدما أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب معارضته للاتفاق .



وقال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل في تصريحات للصحفيين قبل اجتماع مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ”نشعر نحن الأوروبيين معاً بقلق بالغ من أن يقودنا قرار الرئيس الأمريكي إلى مواجهة عسكرية مع إيران".



من جانبها قالت مسئولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني والتي رأست المرحلة الأخيرة من مفاوضات الاتفاق إنه اتفاق ناجح في حين شهدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ملتزمة بالاتفاق الذي قال ترامب إنه "أسوأ اتفاق جرى التفاوض عليه على الإطلاق".



بدوره قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للصحفيين "منع الانتشار (النووي) من العناصر الأساسية المتعلقة بالأمن العالمي والإضرار به سيكون مضراً للغاية".



وأضاف دريان "نأمل ألا يعرض الكونجرس الأمريكي الاتفاق النووي الإيراني للخطر".

سبأ [16/أكتوبر/2017]سبأ