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  عربي ودولي
الجيش السوري يعلن عن إصابة طائرة حربية اسرائيلية خرقت المجال الجوي
[16/أكتوبر/2017]
دمشق – سبـأ :
أعلن الجيش السوري اليوم الاثنين عن اصابة طائرة حربية اسرائيلية اثناء خرق طيران الاحتلال الاسرائيلي للمجال الجوي للبلاد .

وقالت قيادة الجيش السوري في بيان نشرته وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) "إنه في الساعة 38ر11 اليوم أطلق العدو الإسرائيلي عدة صواريخ من داخل الأراضي المحتلة سقطت في أحد مواقعنا العسكرية بريف دمشق واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية".

واضاف البيان "ان طيران العدو الإسرائيلي أقدم عند الساعة 51ر8 صباح اليوم على اختراق مجالنا الجوي عند الحدود اللبنانية في منطقة بعلبك وتصدت له وسائط دفاعنا الجوي وأصابت إحدى طائراته إصابة مباشرة وأرغمته على الفرار".

وحذرت قيادة الجيش السوري من التداعيات الخطيرة للمحاولات العدوانية المتكررة من جانب العدو الإسرائيلي .. مؤكدة تصميمها على مواصلة حربها ضد المجموعات الإرهابية ذراع الكيان الصهيوني في المنطقة.

سبأ
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