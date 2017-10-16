محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ إب يدشن توزيع المواد الغذائية للمعلمين والتربويين إب - سبأ:

دشن محافظ إب عبد الواحد صلاح اليوم توزيع المواد الغذائية للمعلمين والتربويين بالمحافظة.



واطلع المحافظ صلاح خلال التدشين على مخازن الكتاب المدرسي والمواد الغذائية المتوفرة وكمياتها وأنواعها، مستمعا من مدير مكتب التربية محمد الغزالي ونائبه محمد المتوكل إلى شرح حول نقاط توزيع المواد الغذائية التي تم اعتمادها لأشهر أبريل، مايو، يونيو بسهولة بما يخفف معاناة المعلمين نتيجة الظروف الراهنة جراء إستمرار العدوان والحصار.



وثمن المحافظ صلاح صمود الكادر التربوي والتعليمي في مواجهة العدوان والحصار وإفشال مخططاته الرامية تعطيل العملية التعليمية وشل عمل كافة الأجهزة الحكومية.



وحث على توفير إحتياجات الكادر التعليمي والتربوي وتلبية متطلباتهم .. لافتاً إلى أن إنجاح العملية التعليمية يتطلب تضافر جهود الجميع في بناء جيل وطني متسلح بالعلم والمعرفة.



إلى ذلك اطلع المحافظ صلاح ومدير مكتب التربية الغزالي على سير الدراسة بمدرسة محمد حميد دارس الأساسية والثانوية للبنات بمديرية الظهار بإب.



وأكد محافظ إب أهمية تقديم الدعم والمساندة لإنجاح العملية التعليمية وفق ما هو مخطط لها.



من جهة أخرى تفقد وكيل أول المحافظة عبد الحميد الشاهري سير العملية التعليمية بمدرسة النهضة الأساسية الثانوية للبنين بمديرية المشنة بإب.

سبأ [16/أكتوبر/2017]سبأ