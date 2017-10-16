محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل وزارة الصحة يتفقد المركز الوطني للتثقيف وبرنامج مكافحة الملاريا صنعاء -سبأ:

تفقد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الخدمات الدكتور عبدالعزيز الديلمي اليوم سير العمل بالمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني وبرنامج الملاريا.



واطلع الوكيل الديلمي خلال زيارته على سير العمل بالمركز الوطني للتثقيف .. استمع من مدير عام المركز عبدالسلام سلام والمختصون إلى شرح عن الخدمات التي يقدمها المركز.



كما اطلع الدكتور الديلمي على الإستديوهات وأقسام الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، والإنتاج البرامجي والتوعوي والتثقيفي الذي ينتجه المركز من فلاشات وبرامج توعوية وتثقيفية .. مستمعا من المختصين عن البرامج والأنشطة الميدانية التي نفذها المركز والخدمات الإلكترونية والمواقع التابعة للمركز على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي.



وتفقد وكيل وزارة الصحة الترتيبات الخاصة بالحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال التي يترافق معها المسح التغذوي والأمراض المزمنة المزمع تنفيذها الأسبوع القادم.



وأكد الوكيل الديلمي أهمية إنجاح الحملة لشمولها عملية التحصين وإجراء مسوحات من منزل إلى منزل عن سوء التغذية لدى الأطفال وكذا الأمراض المزمنة كالسكري والضغط والربو والصرع وبعض الأمراض النفسية .



وأشار إلى أهمية المسوحات في توفير قاعدة بيانات من جميع المحافظات التي ستساعد في وضع خطط دقيقة لمكافحة هذه الأمراض وتوفير احتياجاتها من الأدوية كالأنسولين وغيره.



وثمن وكيل وزارة الصحة لقطاع الخدمات جهود قيادة المركز والعاملين في ودورهم في التوعية والتثقيف الصحي بين أوساط المجتمع.



إلى ذلك تفقد وكيل وزارة الصحة البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا، واستمع من نائب مدير البرنامج الدكتور محمد الهادي إلى شرح حول عمل البرنامج والمجالات التي يغطيها وكذا الصعوبات التي تعترض إستمرار أنشطته في مكافحة الملاريا والنواقل.



واطلع على جانب من الدورة التدريبية الخاصة بالسياسات العلاجية التي ينفذها البرنامج لمنتسبي المستشفيات والمراكز الصحية بمحافظة صعده .



وأكد الوكيل الديلمي حرص الوزارة على إستمرار أنشطة البرنامج .. لافتا إلى أن الظروف الراهنة للبلاد تستدعي تضافر الجهود والطاقات بما يضمن تقديم الخدمات الطبية ومكافحة الأمراض والأوبئة.

سبأ [16/أكتوبر/2017]سبأ