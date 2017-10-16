محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مركز الغسيل الكلوي بالحديدة يتسلم مستلزمات الف جلسة من مجموعة هائل سعيد الحديدة - سبأ:

تسلم مركز رعاية مرضى الفشل الكلوي بمدينة العمال بمحافظة الحديدة اليوم مستلزمات الف جلسة غسيل دعما من مجموعة شركات هائل سعيد انعم.



وخلال التسليم ثمن وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم هذه المبادرة التي تهدف إلى دعم المركز واستمرار أدائه في تقديم خدماته المجانية لمرضى الفشل الكلوي بمحافظة الحديدة والمحافظات المجاورة لها.



وأكد اهتمام قيادة المحافظة بالتنسيق مع المركز على توفير الاحتياجات الضرورية لمرضى الفشل الكلوي والتواصل والعمل بكل الإمكانات لتوفيرها.



ودعا قحيم رجال المال والأعمال إلى دعم مراكز الغسيل الكلوي بالمحافظة التي تواجه ضغطا كبيرا في تقديم الخدمة للمرضى في ظل استمرار العدوان والحصار الجائر.



فيما أوضح مشرف مجموعات شركات هايل سعيد أنعم بالحديدة مروان عبد الدائم أن المساعدة التي تبلغ قيمتها 13 مليون و600 الف ريال تشتمل على المحاليل والفلاتر والأنابيب.. معربا عن أمله في أن تلبي جزءا من احتياجات المركز والتخفيف من معاناة المرضى.



إلى ذلك أوضح مدير مركز الغسيل الدكتور ايمن عبد القادر أن المواد المقدمة من مجموعة هايل سعيد ستعمل على التخفيف عن المرضى خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المركز جراء شحة المواد الطبية التي استنفذت خلال الفترة السابقة.



وناشد فاعلي الخير إلى المساهمة في دعم المركز من خلال توفير المستلزمات و المواد الطبية الأساسية التي يحتاجها المرضى خلال هذه الفترة.



حضر التسليم مدير عام الإعلام بالمحافظة عادل حسن مكي ومسؤول الإغاثة والتوزيع بالجمعية الخيرية لهايل سعيد وشركاه عصام هجاري.

سبأ [16/أكتوبر/2017]سبأ