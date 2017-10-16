محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأجهزة الأمنية تضبط أدوية مهربة في عمران عمران - سبأ:

ضبطت الأجهزة الأمنية بنقطة السلاطة محافظة عمران اليوم، كمية كبيرة من الأدوية المهربة والمزورة .



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أنه تم الاشتباه بسيارة على متنها علاجات ولم يملك صاحبها أية وثيقة رسمية،فتم ابلاغ الجهات الصحية بمستشفى عمران العام الذين تحركوا فور البلاغ وتم الكشف على العلاجات التي تبين انها مهربة وتحمل أسماء شركات مزورة أغلبها أدوية السكر والقلب وأمراض المعدة وكذا علاجات أطفال وكانت في طريقها لمركز المدينة.



وأشار المصدر انه تم إحالة المتهم والأدوية إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يتلاعب بأرواح وحياة المواطنين.

سبأ [16/أكتوبر/2017]سبأ