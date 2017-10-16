العون المباشر و Q8Ping تجريان 99 عملية جراحية لإعادة البصر بأمانة العاصمة [16/أكتوبر/2017] صنعاء -سبأ:

أجرت جمعية العون المباشر ـ مكتب اليمن 99 عملية جراحية لإعادة البصر في أمانة العاصمة بتمويل من متابعي مدونة ( Q8Ping ) الإلكترونية بالتزامن مع اليوم العالمي للبصر 2017م تحت شعار " للبصر قيمة ".



وأوضحت المنسقة بمكتب العون المباشر باليمن شذى أبو طالب أنه تم إجراء العمليات في إطار المرحلة التكميلية لمخيم النور الطبي المجاني السادس عشر لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات التي استمرت عشرة أيام في مركزي نور العيون الطبي و البراق بأمانة العاصمة.



وأفادت أنه تم تقديم خدمات المعاينة والفحوصات والاستشارات الطبية المجانية لأكثر من 300 مستفيد من مختلف المحافظات ، وإجراء 99 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزارعة العدسات ، بينها حالات مستعصية تم تحويلها من المخيم السادس عشر الذي أقيم نهاية شهر سبتمبر الماضي في مديرية القفر بمحافظة إب.



وأشارت إلى أنه تم إجراء ست عمليات جراحية للأطفال تحت التخدير العام في إطار المرحلة التكميلية للمخيم الذي نفذته جمعية النبراس الصحية بالتنسيق مع مكتبي التخطيط والتعاون الدولي والصحة العامة والسكان بمحافظة إب .



من جهتها بيّنت مدير مكتب جمعية العون المباشر في اليمن معالي العسعوسي أن المخيم يأتي ضمن تبرعات مشاريع العشر الأواخر والتي خصصت تبرعات ليلة 29 رمضان 1438هـ لمكافحة العمى بهدف مساعدة حكومة اليمن الشقيق على تنفيذ استراتيجيتها للحد من العمى وتعزيز قدرات الكوادر الصحية في مجال العيون والوقاية من العمى وكذلك نشر الوعي والتثقيف الصحي عن رعاية العين .



وأكدت استمرار العمل المشترك بين العون المباشر والجهات المعنية في اليمن من أجل مكافحة العمى و تقديم الرعاية الصحية في مجال العيون لكل المحتاجين وخصوصاً في الأرياف والمديريات التي تفتقر إلى الكوادر الطبية حيث تبين تقارير المنظمات الدولية أن (20% ) من المديريات في اليمن تفتقر للأطباء.



وذكرت العسعوسي أن العون المباشر أسهمت في إعادة البصر لألفين و 56 شخصاً وعالجت 20 ألفاً و 870 من مرضى العيون منذ بداية العام 2017م في ثمانية مخيمات مجانية في محافظات البيضاء ، ذمار ، المحويت ، عمران ، حجة ، إب بالإضافة إلى المرحلة التكميلية بأمانة العاصمة .



وعبرت عن الشكر للمتبرعين عبر Q8Ping ومساهمتهم الفاعلة في دعم مخيمات النور الطبية لمكافحة العمى ، و لكل من ساهم في إنجاح المرحلة التكميلية للمخيم .

سبأ