محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس القضاء يناقش سد الشواغر بالمحاكم والنيابات ويندب قضاة بهيئة التفتيش صنعاء - سبأ:

عقد مجلس القضاء الأعلى إجتماعا له اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل .



وفي الإجتماع استعرض المجلس مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي ومذكرة النائب العام بخصوص سد الشواغر في بعض المحاكم والنيابات الإستئنافية والإبتدائية، وإتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.



وناقش المجلس عدد من المواضيع المتصلة بتفعيل دور هيئة التفتيش القضائي في عملية الإصلاح ومعالجة الإختلالات القضائية .. وأقر بذلك ندب عدد من القضاة والمساعدين، أعضاء بهيئة التفتيش القضائي.



واطلع المجلس على تقرير اللجنة المكلفة منه بدراسة التظلمات المقدمة من أعضاء السلطة القضائية من التنبيهات الموجه لهم ووافق على مقترح اللجنة.



ووافق المجلس على تعيين خريجي الدفعة 21 من المعهد العالي للقضاء بدرجة قاضي جزئي ، ورفع الموافقة إلى المجلس السياسي الأعلى لإستكمال إصدار القرار الجمهوري، على أن لا يتولوا أي عمل قضائي إلا بعد مضي فترة التدريب المحددة في قانون السلطة القضائية.



وكان المجلس استعرض محضر اجتماعه السابق واقره.

سبأ [16/أكتوبر/2017]سبأ