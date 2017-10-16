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آخر تحديث: الإثنين، 16 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:06:39م
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ورشة تدريبية بصنعاء لتدريب مدربين للحملة الوطنية للتحصين
[16/أكتوبر/2017] صنعاء -سبأ:
عقد بصنعاء اليوم ورشة عمل لتدريب المدربين والمشرفين المركزيين للحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال والمسح التغذوي والأمراض المزمنة.

هدفت الورشة تعريف المشاركين من برامج التحصين والترصد الوباء والتغذية والأمراض المزمنة على دليل الإرشاد للعاملين في الحملة ومهام ومسؤوليات مختصي البحث والإحالة لحالات سوء التغذية والأمراض المزمنة .

وفي الورشة أشار وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الخدمات الدكتور عبدالعزيز الديلمي إلى أهمية تدريب المدربين والمشرفين على الحملة التي يتزامن تنفيذها عمل مسح عن سوء التغذية لدى الأطفال وكذا الأمراض المزمنة كالسكري والضغط والربو والصرع وبعض الأمراض النفسية.

وقال" تكمن أهمية حملة شلل الأطفال أنها ستقدم بالإضافة إلى ذلك خدمات أخرى ستركز على سوء التغذية والأمراض المزمنة، بحيث يشعر المواطن أن هناك إهتمام بصحة خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان وحصاره ".

وأشار الوكيل الديلمي إلى أن المعلومات التي سيتم جمعها خلال الحملة، ستمثل عمل قاعدة بيانات من كافة المحافظات تعمل على تسهيل عمل الوزارة في عمل خطط لمكافحة تلك الأمراض وتوفير الأدوية الخاصة بها بكل يسر وسهولة.

حضر الورشة الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالحكيم الكحلاني ومدراء العموم والبرامج بالوزارة .
سبأ
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