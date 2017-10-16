[16/أكتوبر/2017]
الحديدة - سبأ:
عقد بالمنطقة العسكرية الخامسة اليوم اجتماع برئاسة قائد المنطقة اللواء يوسف المداني، ضم قيادة اللواء الرابع مغاوير.
جرى خلال الاجتماع مناقشة أوضاع اللواء والمعوقات التي تواجهه وسبل معالجتها لما من شأنه تعزيز الثبات والصمود ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة المخططات والمؤامرات التي يحيكها الأعداء ضد الوطن وسد أي ثغرات يستغلها العدو للنفاذ من خلالها.
وأشاد اللواء يوسف المداني بتضحيات وبطولات الجيش واللجان الشعبية في مواجهة تحالف العدوان .. مؤكدا أن هذه البطولات ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب اليمني.
سبأ