400 ألف طفل مازالوا مشردين بعد معركة الموصل ذكرت هيئة إنقاذ الطفولة : أن نحو 400 ألف طفل لا يزالون مشردين بعد معركة الموصل في العراق بعد عام من بدء الهجوم لاستعادة السيطرة عليها من يد تنظيم "داعش".