محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس النواب يقف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على شهداء مجازر العدوان ويحيل رسالة رئيس الوزراء للجنة الشؤون المالية صنعاء - سبأ:

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله اليوم للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ عبدالسلام صالح هشول زابية.



ووقف المجلس خلال الجلسة دقيقة حداد وقراءة الفاتحة ترحماً على شهداء مجازر العدوان الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لليمن والشعب ومنهم الشهيد ذو يزن يحيى علي الراعي نجل رئيس مجلس النواب وعدد من مرافقيه الذين إستشهدوا قبل عامين في مثل هذا اليوم جراء إستهداف طيران تحالف العدوان بقيادة السعودية منزل رئيس مجلس النواب.



إلى ذلك استمع مجلس النواب إلى رسالة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، حول الموقف الصعب للمالية العامة للدولة والناتج عن إنحسار الموارد العامة خلال الفترة 2011-2016م والمتزامنة مع الأحداث التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة بدءاً بأحداث 2011م وإنتهاءً بالعدوان الغاشم على البلاد في الربع الأول من عام 2015م .



وطالبت رسالة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني مجلس النواب مناقشة ومصادقة قرار الحكومة وسياسيات البنك المركزي المرتبطة بتمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الماضية وكذا في الفترة القادمة.



هذا وقد أقر مجلس النواب إحالة هذه الرسالة بما تضمنته إلى لجنة الشؤون المالية للوقوف عليها ودراستها وتقديم تقرير بما تتوصل إليه اللجنة إلى المجلس في جلسة قادمة.



من جهة أخرى أقر مجلس النواب تأجيل مناقشة التوصيات الواردة في التقرير التكميلي للجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن دراستها لأوضاع قطاعي النفط والغاز والنزول الميداني إلى بعض الوحدات والمنشآت العامة في هذين القطاعين نظراً لعدم حضور وزيري النفط والثروات المعدنية والمالية، وإلزامهما بالحضور جلسة يوم غد الثلاثاء لمناقشة هذا الموضوع والإلتزام بتوصيات المجلس.



وكان المجلس قد إستهل جلسته بإستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.



حضر الجلسة وكيل وزارة النفط والثروات المعدنية الدكتور يحيى حسن الأعجم والمدير العام التنفيذي لشركة مصافي مأرب منصر أحمد مجيديع ونائب مدير شركة النفط هبة محمد صالح الطيري والمدير العام التنفيذي لشركة بترو سار الدكتور عبدالحافظ عبدالله العامري ومدير عام المؤسسة العامة للنفط والغاز المهندس محمود سالم محمد النوم وعدد من المسئولين المختصين في المؤسسات والشركات النفطية والغازية.

سبأ [16/أكتوبر/2017]سبأ