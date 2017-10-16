محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يعزي في وفاة الشيخ أحمد سالم الغسيلي صنعاء - سبأ:

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ احمد سالم عُبَّاد الغسيلي، الذي وفاه الأجل أمس الأول بعد حياة حافة بالبذل والعطاء في خدمة المجتمع والوطن.



واعرب رئيس الوزراء في البرقية عن ألمه وحزنه في وفاة الشيخ الغسيلي وتعازيه ومواساته لنجل الفقيد عبدربه وإخوانه وبقية أفراد الأسرة وكافة أبناء مديرية الحطيب بمحافظة شبوة بهذا المصاب وعلى رأسهم الشيخ عبدربه سالم الربيزي.



ونوه رئيس الوزراء، بالأدوار الوطنية للفقيد الشيخ الغسيلي الذي يعد من كبار مشائخ مديرية حطيب، وأعماله الجليلة تجاه المجتمع وإصلاح ذات البين .. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وعشيرته بالصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

سبأ [16/أكتوبر/2017]سبأ