رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المنتخب الوطني للقدم يحقق أفضل مركز له في التصنيف العالمي منذ 2010 صنعاء- سبأ:

حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أفضل مركز له منذ عام 2010 في التصنيف العالمي للمنتخبات وذلك بحلوله في المركز 112 في تصنيف شهر اكتوبر الجاري الصادر اليوم عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).



وقفز المنتخب الوطني 16 مركزاً في تصنيف اكتوبرالجاري بعدما كان في المركز 128 عالمياً في تصنيف شهر سبتمبر الماضي.



ويعد المركز 112 عالمياً المرتبة الأفضل لمنتخب اليمن في التصنيف العالمي منذ فبراير 2010 حين احتل المركز 105 بتصنيف الفيفا ليبدأ بعد ذلك سلسلة من التراجع وصلت لاحتلاله أسوء مركز في تاريخه حينما حل خلال عام 2013 في المركز 187 عالمياً.



ويأتي تقدم المنتخب الوطني في التصنيف بعد تعادله مع منتخب الفلبين بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما الثلاثاء الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019 ليرفع رصيده إلى ست نقاط محتلا المركز الثاني خلف المتصدر الفلبين بثمان نقاط، يليهما ثالثا منتخب طاجيكستان بست نقاط وبفارق المواجهات عن اليمن، فيما يتذيل النيبال ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة.



ووفقاً لتصنيف الفيفا الصادر اليوم، فإن منتخب اليمن يتصدر مجموعته في تصفيات كأس آسيا من حيث التصنيف، حيث يحتل المركز 112، فيما يحتل نظيره الفلبيني المركز 116 عالمياً، ويأتي منتخب طاجيكستان في المركز 123، يليه النيبال في المرتبة 176 عالمياً.



ويخوض المنتخب الوطني الأول حالياً معسكراً خارجياً في العاصمة المصرية القاهرة استعداداً لخوض مباراته الهامة ضمن الجولة الرابعة لتصفيات كأس آسيا أمام مضيفة منتخب طاجيكستان في 14 نوفمبر القادم.

سبأ [16/أكتوبر/2017]سبأ