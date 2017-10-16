ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 16 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:06:39م
مجلس النواب يقف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على شهداء مجازر العدوان ويحيل رسالة رئيس الوزراء للجنة الشؤون المالية
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله اليوم للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ عبدالسلام صالح هشول زابية.
400 ألف طفل مازالوا مشردين بعد معركة الموصل
ذكرت هيئة إنقاذ الطفولة : أن نحو 400 ألف طفل لا يزالون مشردين بعد معركة الموصل في العراق بعد عام من بدء الهجوم لاستعادة السيطرة عليها من يد تنظيم "داعش".
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 58 دولار للبرميل
قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد مخاوف احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة علي إيران ونشوب صراع في العراق بينما لقيت الأسعار دعماً في انفجار بمنصة حفر أمريكية وتراجع أنشطة التنقيب.
المنتخب الوطني للقدم يحقق أفضل مركز له في التصنيف العالمي منذ 2010
حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أفضل مركز له منذ عام 2010 في التصنيف العالمي للمنتخبات وذلك بحلوله في المركز 112 في تصنيف شهر اكتوبر الجاري الصادر اليوم عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).
آخر الأخبار:
الاتحاد الأوروبي يتعهد بالدفاع عن الاتفاق النووي الموقع مع ايران عام 2015م
الجيش السوري يعلن عن إصابة طائرة حربية اسرائيلية خرقت المجال الجوي
محافظ إب يدشن توزيع المواد الغذائية للمعلمين والتربويين
وكيل وزارة الصحة يتفقد المركز الوطني للتثقيف وبرنامج مكافحة الملاريا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة القضايا الأمنية والاجتماعية بمديرية السودة بعمران
[16/أكتوبر/2017]
عمران - سبأ:
 ناقش إجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظة الدكتور فيصل جعمان، القضايا الأمنية والاجتماعية المتصلة بمديرية السودة.

وتطرق الإجتماع الذي ضم مدير عام مديرية السودة عبد الكريم منصور إلى الصعوبات التي تواجه العملية التنموية والخدمية، ومنها صرف الحوالات النقدية لحالات الضمان الإجتماعي.

وأكد الإجتماع أهمية التعاون مع اللجان الميدانية لصرف مستحقات الضمان الإجتماعي وإيصالها المستهدفين .. مستعرضا الآليات الكفيلة بمعالجة المواضيع المتعلقة بالجوانب الصحية والطرقات وغيرها.

وفي الإجتماع أكد المحافظ أهمية إضطلاع الجميع بواجبهم في الحفاظ على الأمن والإستقرار في المديرية .. مشددا على ضرورة التلاحم والإصطفاف في مواجهة العدوان ومخططاته.

ودعا إلى تعاون الجميع في إنجاح العملية التعليمية باعتبارها مسؤولية مجتمعية .

سبأ
  المزيد من (محلي)
محافظ إب يدشن توزيع المواد الغذائية للمعلمين والتربويين
وكيل وزارة الصحة يتفقد المركز الوطني للتثقيف وبرنامج مكافحة الملاريا
مركز الغسيل الكلوي بالحديدة يتسلم مستلزمات الف جلسة من مجموعة هائل سعيد
الأجهزة الأمنية تضبط أدوية مهربة في عمران
العون المباشر و Q8Ping تجريان 99 عملية جراحية لإعادة البصر بأمانة العاصمة
مجلس القضاء يناقش سد الشواغر بالمحاكم والنيابات ويندب قضاة بهيئة التفتيش
ورشة تدريبية بصنعاء لتدريب مدربين للحملة الوطنية للتحصين
اجتماع بالمنطقة الخامسة يناقش أوضاع اللواء الرابع مغاوير
مجلس النواب يقف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على شهداء مجازر العدوان ويحيل رسالة رئيس الوزراء للجنة الشؤون المالية
رئيس الوزراء يعزي في وفاة الشيخ أحمد سالم الغسيلي

العدوان السعودي على اليمن
الليلة انطلاق حملة تغريدات السعودية تقتل أطفال اليمن
[16/أكتوبر/2017]
طيران العدوان السعودي يشن 29 غارة في الساعات الماضية
[16/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن غارة على مديرية نهم
[15/أكتوبر/2017]
استهداف تجمعات للمرتزقة وطيران العدوان يشن 13 غارة على حرض وميدي
[15/أكتوبر/2017]
استشهاد وإصابة مواطنين اثنين بغارة لطيران العدوان على كتاف بصعدة
[15/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by