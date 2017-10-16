محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة القضايا الأمنية والاجتماعية بمديرية السودة بعمران عمران - سبأ:

ناقش إجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظة الدكتور فيصل جعمان، القضايا الأمنية والاجتماعية المتصلة بمديرية السودة.



وتطرق الإجتماع الذي ضم مدير عام مديرية السودة عبد الكريم منصور إلى الصعوبات التي تواجه العملية التنموية والخدمية، ومنها صرف الحوالات النقدية لحالات الضمان الإجتماعي.



وأكد الإجتماع أهمية التعاون مع اللجان الميدانية لصرف مستحقات الضمان الإجتماعي وإيصالها المستهدفين .. مستعرضا الآليات الكفيلة بمعالجة المواضيع المتعلقة بالجوانب الصحية والطرقات وغيرها.



وفي الإجتماع أكد المحافظ أهمية إضطلاع الجميع بواجبهم في الحفاظ على الأمن والإستقرار في المديرية .. مشددا على ضرورة التلاحم والإصطفاف في مواجهة العدوان ومخططاته.



ودعا إلى تعاون الجميع في إنجاح العملية التعليمية باعتبارها مسؤولية مجتمعية .

سبأ [16/أكتوبر/2017]سبأ