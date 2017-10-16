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آخر تحديث: الإثنين، 16 - أكتوبر - 2017 الساعة 03:02:21م
الليلة انطلاق حملة تغريدات السعودية تقتل أطفال اليمن
تنطلق الساعة الثامنة من مساء اليوم حملة تغريدات السعودية تقتل أطفال اليمن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
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  محلي
الليلة انطلاق حملة تغريدات السعودية تقتل أطفال اليمن
[16/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
تنطلق الساعة الثامنة من مساء اليوم حملة تغريدات السعودية تقتل أطفال اليمن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ودعا المنظمون للحملة الجميع إلى المشاركة في حملة التغريدات انتصارا لأطفال اليمن الذين سُفكت دماؤهم وقُتلت طفولتهم ودُمّرت مساكنهم ومدارسهم جراء غارات طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي.

وأكدوا على ضرورة التفاعل الواسع مع حملة التغريدات لإيصال صوت أطفال اليمن إلى العالم وفضح التواطؤ الأممي الذي يساوي بين الضحية والجلاد.

رابط بنك التغريدات:

https://sites.google.com/site/tweetsfront/saudibombschildren

سبأ
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