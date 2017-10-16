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آخر تحديث: الإثنين، 16 - أكتوبر - 2017 الساعة 01:10:29م
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ورشة في مجال تخطيط وتنفيذ حملات المناصرة لبناء السلام وحقوق الإنسان بصنعاء
[16/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
بدأت بصنعاء اليوم ورشة عمل في مجال تخطيط وتنفيذ حملات المناصرة لبناء السلام وحقوق الإنسان، تنظمها مؤسسة خديجة للتنمية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل وجمعية الثقة بدعم صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية.


تهدف الورشة في ثلاثة أيام إكساب 76 من أعضاء المبادرات الشبابية بصنعاء، مفاهيم المناصرة وطرق تنفيذها وآليات تقييم خطط الحملات في إطار محافظة صنعاء من قبل المبادرات الشبابية، بالإضافة إلى خطوات التخطيط وتحديد وإختيار القضايا وتحديد وتحليل الأطراف المعنية وتحديد الأهداف وصياغة رسالة المناصرة.

وأوضحت رئيسة مؤسسة خديجة للتنمية روما الدماسي أن الدورات والورش التدريبية التي تنظمها المؤسسة تركز على بناء السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنه سيتم إقامة برنامج تدريبي يتضمن سلسلة من الورش التدريبية في عدد من المحافظات تستهدف المبادرات الشبابية لتعزيز قدرات منتسبيها من خلال التدريب والتأهيل وإكسابهم معارف ومهارات تساعدهم للوصول إلى رؤية موحدة لتعزيز السلام وإعتماد الشباب كمكون أساسي في الحلول الحوارية السلمية.

وبينت أن البرامج التدريبي سيعمل على تحقيق الأهداف المتمثلة في التقليل من التوتر بين المجتمعات المحلية المستهدفة من خلال تنفيذ حملات بناء سلام مكثفة وواسعة يقودها الشباب مما يساعد على رفع وعي المجتمعات المحلية المستهدفة بأهمية السلام والتعايش السلمي.

وحسب الدماسي فإن البرنامج سيسهم في بناء المهارات القيادية للشباب المشاركين ويشجعهم على تعزيز عملية السلام من خلال تقديم الدعم لرؤية الشباب للسلام والتي سيقومون بتطويرها خلال فترة المشروع بمشاركة الشباب الآخرين في مختلف المحافظات وتقديم الدعم للمبادرات المشاركة لعرض رؤية الشباب حول السلام والدعوة لتمثيل الشباب وتعزيز مشاركتهم في إي حوار مستقبلي للسلام.

وذكرت أن المشاركين سيتلقون أيضا خلال البرنامج مهارات حول إستراتيجية المناصرة من أساليب ونهج وتقنية وإعداد خطة للمتابعة والتقييم، كما يتخلل الورشة عدد من التدريبات النظرية والحلقات النقاشية .

سبأ
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