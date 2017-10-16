[16/أكتوبر/2017]
الجوف- سبأ :
لقي عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب آخرون في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم بمديرية خب والشعف بالجوف.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة بمنطقة الخنجر بمديرية خب والشعف ما أدى الى سقوط قتلى و جرحى في صفوفهم .
وأشار المصدر إلى اغتنام الجيش واللجان أسلحة وعتاد عسكري ، لافتا الى فرار المرتزقة من مواقعهم.
وذكر المصدر أن وحدة الهندسة دمرت آلية عسكرية تابعة للمرتزقة في منطقة صبرين بالمديرية ومصرع من كان على متنها ، وتم تدمير معدل 14.5 بقذيفة مدفعية في منطقة الجراشب.
سبأ