محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ :

نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية في الساعات الماضية أدت الى مقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة وتدمير آليات عسكرية .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع ثلاثة جنود سعوديين وتدمير آلية عسكرية في كمين محكم نفذته وحدة الهندسة العسكرية للجيش واللجان بجيزان , فيما قصفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في البيت الأبيض وموقعي مثعن والرضمة .



كما تم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين في قيادة الشيابة , واستهداف جرافة في خط المقرن بعدد من قذائف المدفعية .



الى ذلك اعترف اعلام العدوان السعودي بمصرع احد جنوده وهو: موسى دويهيس المظيبري وإصابة أربعة آخرين بنيران الجيش واللجان الشعبية في مواجهات ما وراء الحدود وهم : عتيق عايض المظيبري ,عبد الرحمن ايديهم المظيبري , مطير شافي البناقي , سالم سعيد آل مفلح العيسي .



وأوضح المصدر أن عددا من الجنود السعوديين لقوا مصرعهم خلال كسر زحف لهم مسنودا بالطيران الحربي والاباتشي والاستطلاعي على الشرفة في نجران , وتم قنص أحد المرتزقة في تبة الخشباء.



كما لقي عدد من الجنود السعوديين مصرعهم وأصيب آخرون بقصف صاروخي ومدفعي على مواقع المخروق الصغير وقيادة الفواز ومعسكر رجلا ومستحدث المخروق, وتم استهداف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم بالقرب من الجبل الطويل .



وحسب المصدر قتل و جرح عدد من المرتزقة خلال التصدي لمحاولة زحف لهم بمديرية صالة بمحافظة تعز، كما قتل وأصيب عدد من المرتزقة السودانيين في انفجار مدرعة بعبوة ناسفة في منطقة الهاملي بمديرية موزع ،وتم قنص أثنين مرتزقة شرق وغرب معسكر خالد بالمديرية نفسها .



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات ومواقع المرتزقة في مبنى القيادة بمنطقة الجحملية , تبة الكزامي بالكدحة ,منطقة الصيراتين بالصلو , الدفاع الجوي ومنطقة الحريقية بمديرية ذباب .



فيما قتل القيادي المرتزق عبدالرحمن عبده سيف أنعم وأصيب العقيد المرتزق عبدالرحمن عبدالله علي اليوسفي بنيران الجيش واللجان الشعبية .



في محافظة الجوف نفذ أبطال الجيش واللجان عملية هجومية على مواقع المرتزقة في الغرميل بمنطقة الأجاشر, وإعطاب آلية عسكرية واستهداف تحصينات للمرتزقة في صبرين بمديرية خب والشعف , فيما تم قنص أثنين مرتزقة في وادي شواق وأثنين آخرين في وادي الباحث بمديرية الغيل , وقنص مرتزق آخر بمديرية المصلوب .



ووفقا للمصدر قتل سبعة مرتزقة في مناطق متفرقة بمديرية صرواح في مأرب , كما قتل المرتزقان سلطان عبده احمد محسن العبدي , طارق محمد احمد سراع بنيران الجيش واللجان في جبهة نهم , وتم قنص مرتزق شمال القتب بالمديرية نفسها .



فيما قصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة شرق كهبوب , التبة السوداء بكرش بمحافظة لحج ,ولقي المرتزق محمد ناجي السورقي مصرعه برصاص الجيش واللجان في جبهة مريس بمحافظة الضالع .



وذكر المصدر أن قصفا مدفعيا استهدف تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي , وقتل المرتزقان عمار محمد سعيد الشعبي , عرفات السماوي في جبهة ميدي، فيما نفذ أبطال الجيش واللجان هجوما مباغتا على مواقع المرتزقة في الظهرة بمديرية القريشية بمحافظة البيضاء أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم واغتنام أسلحة

سبأ [16/أكتوبر/2017]سبأ