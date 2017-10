Ciblage de rassemblements de l'agression [16/أكتوبر/2017]

HAJJHA, 16 Oct. (SABA)-Les héros de l'armée et des forces populaires ont ciblé de rassemblements de mercenaires de l'agression au Nord de desert de Midi.



Une source militaire a indiqué à SABA, qu'un bombardement de l'artillerie a ciblé leurs rassemblement et leur infligeant de grande perte humaine.



La source a ajouté que l'aviation de l'agression a lancé 13 raids contre les deux districts d'Haradh et de Midi au cours de derniers heures.



