عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية في الساعات الماضية أدت الى مقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة وتدمير آليات عسكرية . 400 ألف طفل مازالوا مشردين بعد معركة الموصل ذكرت هيئة إنقاذ الطفولة : أن نحو 400 ألف طفل لا يزالون مشردين بعد معركة الموصل في العراق بعد عام من بدء الهجوم لاستعادة السيطرة عليها من يد تنظيم "داعش". ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق رتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (42ر10) نقطة وبنسبة (20ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (90ر5138) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (48ر5128) نقطة. مورينيو..لن تتوقف مسيرتي مع مانشستر يونايتد اعتبر البرتغالي جوزيه مورينيو أن مسيرته لن تتوقف عند مانشستر يونايتد الذي يدربه حاليًا، تاركًا الباب أمام احتمال انتقاله إلى نادي باريس سان جرمان الفرنسي.