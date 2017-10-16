عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال يتوغل شمالي قطاع غزة و يحاصر العيسوية بالقدس ويُخطر بهدم خمسة منازل غزة – سبأ :



توغلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، في اراضي بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.



وقالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال المعززة بالاليات والجرافات توغلت عشرات الامتار في المنطقة وقامت بأعمال تجريف بالمكان.



من جهة اخرى حاصرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بلدة العيسوية وسط مدينة القدس المحتلة، وقامت بوضع دوريات شُرطية وعسكرية على مداخلها الرئيسية وتفتيش سكانها خلال خروجهم منها، كما واخطرت بهدم خمسة منازل في جبل البابا بالعيسوية بحجة عدم الترخيص.



ويأتي اقتحام العيسوية بعد اقتحامات متكررة لقوات الاحتلال للبلدة، كان آخرها مساء أمس، وتنفيذها جولات "استعراض عضلات" في أحيائها وشوارعها؛ الأمر الذي استفز أهالي البلدة، وانخرط شبانها بمواجهات عنيفة ضد هذه القوات، امتدت الى معظم أحياء البلدة واستمرت حتى ساعة متأخرة من الليل.



وقال عضو لجنة المتابعة في البلدة رائد أبو ريالة في بيان إن الحملة العسكرية لقوات الاحتلال استهدفت منع تنظيم حفل استقبال لأسيرين محررين من أبناء البلدة، لافتا إلى أن قوات الاحتلال أزالت صور وبوسترات المُحرّرين، والأعلام الفلسطينية التي تزينت بها شوارع البلدة.

سبأ [16/أكتوبر/2017]سبأ