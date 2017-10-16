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مورينيو..لن تتوقف مسيرتي مع مانشستر يونايتد
اعتبر البرتغالي جوزيه مورينيو أن مسيرته لن تتوقف عند مانشستر يونايتد الذي يدربه حاليًا، تاركًا الباب أمام احتمال انتقاله إلى نادي باريس سان جرمان الفرنسي.
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  رياضة
مورينيو..لن تتوقف مسيرتي مع مانشستر يونايتد
[16/أكتوبر/2017]
باريس – سبأ :
اعتبر البرتغالي جوزيه مورينيو أن مسيرته لن تتوقف عند مانشستر يونايتد الذي يدربه حاليًا، تاركًا الباب أمام احتمال انتقاله إلى نادي باريس سان جرمان الفرنسي.

وصرح مورينيو، الليلة الماضية، خلال مقابلة مع برنامج "تيلي فوت" الفرنسي المتخصص في كرة القدم، "أنا واثق إنني لن أنهي مسيرتي هنا" في إشارة إلى النادي الإنجليزي، بحسب "فرانس برس".

وردًا على سؤال عن احتمال توليه تدريب نادي العاصمة الفرنسية، قال المدرب البرتغالي "ما يمكنني أن أقوله لكم هو أنني مدرب مع هواجس، مع طموحات ورغبات لتجربة أمور جديدة".

وتنقل مورينيو /54 عامًا/ بين أندية عدة منها ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وتشلسي الإنجليزي، قبل أن يتولى مطلع الموسم الماضي تدريب اليونايتد.

سبأ
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