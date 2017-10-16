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آخر تحديث: الإثنين، 16 - أكتوبر - 2017 الساعة 12:36:59م
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  عربي ودولي
ارتفاع عدد قتلى تفجيري الصومال إلى 263
[16/أكتوبر/2017] مقديشو- سبأ:

أرتفع عدد قتلي تفجيرين متزامنين في قلب العاصمة الصومالية مقديشوا الى 263 شخصا فيما تعد أدمى هجمات يشهدها الصومال منذو 2007.

 وقال ادن نور وهو طبيب في مستشفى المدينة بمقديشو اليوم إنه سجل 258 حالة وفاة في حين قال أحمد علي وهو ممرض في مستشفى عثمان فقي القريب إن المستشفى استقبل خمس جثث.

 وقال نور في المستشفى ”دفنت الحكومة أمس 160 جثة بعد أن تعذر التعرف عليها. ودفن أقارب بقية الجثث. ونُقل إلى هنا أكثر من مئة مصاب“. وأضاف نور أن عربات الإسعاف نقلت إلى المطار صباح اليوم الاثنين ثمانية مصابين بجروح بالغة في طريقهم إلى تركيا للعلاج.

 وكان مسؤولون محليون قالوا الأحد إن عدد القتلى يزيد عن 200 دون ذكر العدد المحدد في أعقاب التفجيرين اللذين هزا تقاطعين يوم السبت.
سبأ
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