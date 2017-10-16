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طيران العدوان السعودي يشن 29 غارة في الساعات الماضية
[16/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 29 غارة على مختلف المحافظات خلال الساعات الماضية مستهدفا المواطنين والممتلكات العامة،واستهدف قصف صاروخي سعودي مناطق متفرقة بصعدة .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) استشهاد مواطن وإصابة آخر بغارة للطيران السعودي على سيارة بمنطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة كما شن ثلاث غارات على منطقة البقع بالمديرية نفسها .

وشن الطيران المعادي غارة على منطقة الغور بمديرية غمر،فيما استهدف قصف صاروخي سعودي مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية .

وأوضح المصدر أن الطيران شن 13 غارة على مديريتي حرض و ميدي في حجة ،وخمس غارات على شمال يختل بمديرية المخا في تعز ثلاث منها من طائرة بدون طيار .

في مأرب شن الطيران السعودي غارة على مديرية حريب القراميش و غارة على منطقة المدفون بمديرية نهم ، فيما قصف طيران الأباتشي السعودي بستة صواريخ منطقة الفازة بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وأشار المصدر إلى أن الطيران شن أربع غارات على موقع الشرفة في نجران .


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