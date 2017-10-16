عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الحزب الحاكم بفنزويلا يفوز بـ17 ولاية من أصل 23 بالانتخابات المحلية كركاس – سبأ :

فاز معسكر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بمقاعد 17 ولاية من أصل ولايات فنزويلا الـ 23 في الانتخابات المحلية التي جرت الاحد، بحسب ما أعلن المجلس الوطني للانتخابات اليوم الإثنين.



أما المعارضة التي كانت اظهرت استطلاعات الراي أنها الفائزة بالانتخابات، فلم تفز سوى بخمس ولايات، فيما لا تزال هناك ولاية لم تُحسم فيها النتيجة بعد، وعلى اثر صدور النتائج أعلن مادورو لوسائل الاعلام الرسمية أنه حقق انتصارا حاسما في هذا الاقتراع، قائلا "أنه انتصار واضح، لقد فرضت التشافية نفسها على نطاق واسع بالانتخابات".



وشدد مادورو على ان حزبه قد يفرض نفسه ايضا في الولاية الاخيرة التي لم تُحسم فيها النتيجة بعد.

سبأ [16/أكتوبر/2017]سبأ