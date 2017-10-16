[16/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :
أدانت وزارة الصحة العامة والسكان استمرار العدوان السعودي الأمريكي الغاشم في تدمير القطاعين الصحي والتعليمي في اليمن اللذين يعدان الركيزة الأساسية للتنمية في أي بلد .
و قال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالحكيم الكحلاني : " في الوقت الذي تستمر السعودية في القتل المباشر لأطفال اليمن عن طريق استهداف منازلهم ، فإنها أيضاً تمارس قتلهم بطرق أخرى باستهداف مدارسهم حيث قصفت منذ بدء عدوانها نحو ألفي مدرسة " .
وعبر عن التضامن مع أطفال اليمن وطلابها ضد هذا العدوان الغاشم الذي يهدف إلى حرمانهم من حقوقهم التي كفلتها لهم القوانين الدولية وأبرزها حق الحصول على الرعاية الصحية و التعليم .
سبأ