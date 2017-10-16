وزارة الصحة تدين استمرار تدمير القطاعين الصحي والتعليمي أدانت وزارة الصحة العامة والسكان استمرار العدوان السعودي الأمريكي الغاشم في تدمير القطاعين الصحي والتعليمي في اليمن اللذين يعدان الركيزة الأساسية للتنمية في أي بلد . 400 ألف طفل مازالوا مشردين بعد معركة الموصل ذكرت هيئة إنقاذ الطفولة : أن نحو 400 ألف طفل لا يزالون مشردين بعد معركة الموصل في العراق بعد عام من بدء الهجوم لاستعادة السيطرة عليها من يد تنظيم "داعش". ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق رتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (42ر10) نقطة وبنسبة (20ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (90ر5138) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (48ر5128) نقطة. فيدرر يهزم نادال ويتوّج ببطولة شنغهاي الصينية للتنس توّج السويسري روجر فيدرر المصنف الثاني عالميا، بلقب بطولة شنغهاي الصينية للتنس، بعد فوزه اليوم الاحد على الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول عالميا بمجموعتين نظيفتين.