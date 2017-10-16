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آخر تحديث: الإثنين، 16 - أكتوبر - 2017 الساعة 12:14:11م
وزارة الصحة تدين استمرار تدمير القطاعين الصحي والتعليمي
أدانت وزارة الصحة العامة والسكان استمرار العدوان السعودي الأمريكي الغاشم في تدمير القطاعين الصحي والتعليمي في اليمن اللذين يعدان الركيزة الأساسية للتنمية في أي بلد .
400 ألف طفل مازالوا مشردين بعد معركة الموصل
ذكرت هيئة إنقاذ الطفولة : أن نحو 400 ألف طفل لا يزالون مشردين بعد معركة الموصل في العراق بعد عام من بدء الهجوم لاستعادة السيطرة عليها من يد تنظيم "داعش".
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
رتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (42ر10) نقطة وبنسبة (20ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (90ر5138) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (48ر5128) نقطة.
مورينيو..لن تتوقف مسيرتي مع مانشستر يونايتد
اعتبر البرتغالي جوزيه مورينيو أن مسيرته لن تتوقف عند مانشستر يونايتد الذي يدربه حاليًا، تاركًا الباب أمام احتمال انتقاله إلى نادي باريس سان جرمان الفرنسي.
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العدوان السعودي على اليمن
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Saudi Aggression War against Yemen
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7 Saudi-paid mercenaries killed in Marib
[16/أكتوبر/2017]
MARIB, Oct 16 (Saba) - The army and popular forces gunned down seven Saudi-paid mercenaries in Serwah district in Marib province, military official told Saba on Monday.
Amal/zak
saba
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