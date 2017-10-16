عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تبادل للقصف المدفعي بين القوات العراقية والبشمركة جنوب كركوك بغداد – سبأ :



أكدت القوات العراقية والكردية وقوع تبادل لقصف مدفعي بينهما جنوب مدينة كركوك على إثر التقدم الميداني الذي احرزته القوات العراقية في محافظة كركوك.



وأفاد ضباط في قوات البشمركة الكردية لوسائل إعلام إن معارك دارت منذ الليلة الماضية إلى صباح اليوم في جنوب كركوك تخللتها قصف مدفعي متبادل بين القوات العراقية والكردية.



من جهتها، تحدثت مصادر عسكرية عراقية عن قصف متبادل بصواريخ كاتيوشا في جنوب المدينة، وكان التلفزيون الرسمي العراقي قد أفاد بأن القوات العراقية استعادت بدون مواجهات، مساحات واسعة من محافظة كركوك كانت تسيطر عليها قوات البشمركة.



وقالت الحكومة العراقية إن قواتها تعتزم حماية القواعد والمنشات الاتحادية في محافظة كركوك بعد تلقيها أوامر باستعادة قاعدة عسكرية وحقول نفطية في كركوك كانت القوات الكردية قد سيطرت عليها قبل ثلاث سنوات على خلفية سقوط مناطق عراقية بأيدي تنظيم "داعش".



ونقل التلفزيون العراقي إصدار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أوامره للقوات المسلحة لفرض الأمن في كركوك بالتعاون مع أبناء المدينة وقوات البشمركة.



سبأ [16/أكتوبر/2017]سبأ