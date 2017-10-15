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آخر تحديث: الإثنين، 16 - أكتوبر - 2017 الساعة 12:06:50ص
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استقبل الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي احمد المتوكل، ووزير الادارة المحلية علي بن علي القيسسي، ورئيس محكمة استئناف امانة العاصمة القاضي يحي العنسي، وعدد من وجهاء محافظة حجة.
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اجتماع لقادة المنطقة العسكرية الخامسة يناقش جهوزية الوحدات العسكرية
[16/أكتوبر/2017] الحديدة - سبأ :
عقد اجتماع اليوم برئاسة قائد المنطقة الخامسة اللواء يوسف المداني للوحدات المرابطة بالمديريات ورؤساء الشعب بالمنطقة العسكرية الخامسة .

جرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة طبيعة وسير تنفيذ مختلف الوحدات العسكرية للمهام العسكرية القتالية في مواجهة العدوان الغاشم ومرتزقته على مختلف الجبهات .

وأشاد قائد المنطقة الخامسة بالانتصارات الميدانية التي يسطرها منتسبي القوات المسلحة واللجان الشعبية ومنهم ابطال المنطقة الخامسة الذين سطروا اروع الملاحم البطولية في الذود عن سيادة الوطن.

سبأ
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