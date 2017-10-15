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اجتماع لقادة المنطقة العسكرية الخامسة يناقش جهوزية الوحدات العسكرية
[16/أكتوبر/2017] الحديدة - سبأ :
عقد اجتماع اليوم برئاسة قائد المنطقة الخامسة اللواء يوسف المداني للوحدات المرابطة بالمديريات ورؤساء الشعب بالمنطقة العسكرية الخامسة .
جرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة طبيعة وسير تنفيذ مختلف الوحدات العسكرية للمهام العسكرية القتالية في مواجهة العدوان الغاشم ومرتزقته على مختلف الجبهات .
وأشاد قائد المنطقة الخامسة بالانتصارات الميدانية التي يسطرها منتسبي القوات المسلحة واللجان الشعبية ومنهم ابطال المنطقة الخامسة الذين سطروا اروع الملاحم البطولية في الذود عن سيادة الوطن.
سبأ