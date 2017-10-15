رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى استقبل الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي احمد المتوكل، ووزير الادارة المحلية علي بن علي القيسسي، ورئيس محكمة استئناف امانة العاصمة القاضي يحي العنسي، وعدد من وجهاء محافظة حجة.