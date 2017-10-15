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فعالية جماهيرية بالعاصمة صنعاء لإحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد
[15/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :

شهدت العاصمة صنعاء اليوم فعالية جماهيرية في ساحة باب اليمن لإحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي رضوان الله عليهما.

وردد المشاركون في الفعالية الشعارات المعبرة عن رفض أبناء الشعب اليمني لقوى الاستكبار العالمي وذل الاستعمار .. مؤكدين المضي في سيرة ونهج الإمام زيد والاقتداء بمبادئه في رفض الخنوع للطغاة المستبدين ومقارعة المستكبرين في كل مكان وزمان.

وألقيت في الفعالية كلمات أكدت أن الإمام زيد جاء ليجدد منهج الإسلام وذروة سنامه والمتمثل في الجهاد في سبيل الله ومقارعة المستكبرين والطغاة وتحقيق العدالة والانتصار للمظلومين والمستضعفين.

وأشارت الكلمات إلى ما اتصف به الإمام زيد، حيث كان روح الإسلام وقدوة لكل حر في العالم ولكل من يرفض الهيمنة والاستبداد والاستكبار .. لافتة إلى أن أبناء الشعب اليمني جسدوا منهج الإمام زيد في مقارعة ظلم المستبدين والمستكبرين بوقوفهم في مواجهة تحالف العدوان بقيادة السعودية التي استهدفت اليمن أرضاً وإنساناً .

ولفت المتحدثون إلى أن خيار الشعب اليمني الذي استقاه من الإمام زيد هو المقاومة والوقوف في وجه البغاة المستكبرين واستمرارهم في مواجهة العدوان الظالم .. مذكرين ما فعله الطغاة بالإمام زيد من جريمة بحقه، وهو ذاته الإجرام الذي يمارسه العدوان بحق أبناء الشعب اليمني في استهداف قتل الأطفال والنساء وحرق الجثث وهدم البيوت على ساكنيها وتدمير الطرقات والمزارع وكل مقومات الحياة.

وحملت الكلمات المنظمات الدولية والإنسانية بما فيها منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية الصمت عن ما يرتكبه العدوان في حق الشعب اليمني من جرائم يندى لها جبين الإنسانية .

تخلل الفعالية كلمات وقصائد شعرية منها قصيدة للشاعر علي النعمي تحدثت عن لمحات من مناقب مجدد نهج سيد الأنبياء الإمام زيد بن علي عليهما السلام.

سبـأ
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