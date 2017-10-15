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آخر تحديث: الأحد، 15 - أكتوبر - 2017 الساعة 09:25:13م
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مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في عمليات بتعز
[15/أكتوبر/2017]
تعز - سبأ :

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم في عمليات متفرقة بمحافظة تعز .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في صد الجيش واللجان الشعبية محاولة زحف لهم بمديرية صالة واستهداف تجمعاتهم بقصف مدفعي.

كما أكد المصدر مصرع وإصابة مرتزقة سودانيين في انفجار مدرعة بمنطقة الهاملي بمديرية موزع .. لافتا إلى أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بقصف مدفعي تجمعات لمرتزقة العدوان في مبنى القيادة بمنطقة الجحملية.


وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات وآليات المرتزقة في منطقة الحريقية بمديرية ذوباب، محققة إصابات مباشرة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن خمس غارات منها ثلاث غارات من طائرة بدون طيار على شمال يختل بمديرية المخا.

سبـأ
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