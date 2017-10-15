محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اجتماع للقيادات المجتمعية في مشروع الاستجابة المتكاملة بمحافظة حجة حجة - سبأ :

عقد اليوم بمحافظة حجة اجتماع للقيادات المجتمعية المستهدفة بأنشطة التوعية والحشد المجتمعي بمشروع الاستجابة المتكاملة في مجال الصحة والتغذية والصرف الصحي الذي تنفذه مؤسسة استجابة للإغاثة والتنمية بالتنسيق مع منظمة الإغاثة الدولية وبدعم من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية .

استعرض الاجتماع الذي ضم مدراء المديريات المستهدفة " وشحه والشغادرة و حجة " ومدراء مكاتب الصحة فيها والعاملات المتطوعات في المشروع ، الأنشطة المنفذة ضمن المشروع ونتائجها .



وفي الاجتماع أكد وكيل المحافظة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي أهمية المشاركة المجتمعية في إنجاح البرامج و الأنشطة الصحية خاصة في ظل ما يعانيه القائمون على تنفيذ المشاريع من قصور في الوعي المجتمعي .



وأشار إلى أن العدوان السعودي الأمريكي الغاشم سعى ومازال إلى إحداث خلل كبير في البنية المجتمعية فضلا عن تدميره لكل مقومات الحياة وفرضه الحصار الجائر ومنع دخول الأدوية والمواد الغذائية والمشتقات النفطية .. مشددا على ضرورة استدامة الخدمات الصحية خاصة في مجال معالجة سوء التغذية وتبني الدورات التدريبية للعاملين في القطاع الصحي .



من جانبه أكد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور أيمن مذكور ضرورة التركيز في الأنشطة التوعوية على تغيير العادات والسلوكيات الخاطئة .. مشيرا إلى أهمية و دور العاملين المتطوعين في خفض معدلات الوفيات وسوء التغذية .



وثمّن جهود منظمة الإغاثة الدولية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية وكذا مؤسسة استجابة للإغاثة والتنمية .



وفي ختام الإجتماع الذي حضره عدد من مسئولي مكتب الصحة العامة والسكان ومنسق منظمة الإغاثة الدولية عبدالرحمن خميس ، تم تكريم العاملات المتطوعات في المشروع.

سبـأ [15/أكتوبر/2017]سبـأ