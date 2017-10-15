محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يناقش مع نقابات هيئات التدريس بالجامعات الحكومية سبل التغلب على التحديات صنعاء - سبأ:







استقبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء رئيس نقابات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية اليمنية الدكتور أحمد يفاعة ورئيس نقابات موظفيها محمد مدهش بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب.



ناقش اللقاء أوضاع الجامعات الحكومية وكوادرها من أعضاء هيئات التدريس والموظفين وما يواجهونه من تحديات معيشية خلال المرحلة الراهنة جراء العدوان والحصار، علاوة على ما تعانيه الجامعات من إختلالات إدارية وهيكلية وما يتطلبه ذلك بالضرورة من تقيد الجميع باللوائح المنظمة للجانبين الإداري والأكاديمي فيها.



واستعرض رئيس الوزراء أثناء اللقاء الأوضاع الصعبة التي فرضها إستمرار العدوان والحصار المفروض على الشعب اليمني .. مؤكداً أن مرتزقة العدوان هم أصحاب المصلحة في بقاء الوضع الحالي وعدم توقف العدوان أو رفع الحصار .



وأكد أن حكومة الإنقاذ تعمل جاهدة على معالجة الإشكالات الماثلة والحد من الآثار التي خلفها ويخلفها العدوان والحصار على الجانبين الإنساني والمعيشي للمواطنين بمختلف شرائحهم بشكل يومي .



وقال " أملنا دوما في الجامعات بأنها مصدر إيجابي لفائدة الدولة والمجتمع، ونحن معنيون جميعا بمعالجة الإختلالات والأخطاء حيثما وجدت ".. مشددا على التزام الجميع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل وعدم تجاوزها تحت أي ذرائع .



وطالب رئيس الوزراء، نقابة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية وموظفيها بإعداد ورفع مذكرة عاجلة لمجلس الوزراء عن مختلف متطلباتهم الأساسية، وتشخيص الإختلالات القائمة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك للنظر فيها مع الجهات ذات الصِّلة بما في ذلك الحلول المثارة من قبل المشاركين في اللقاء لمواجهة التحديات التي تواجه الجامعات وهيئات التدريس والعاملين فيها بجوانبها المعيشية والمؤسسية.



حضر اللقاء عدد من أعضاء نقابات هيئة التدريس في الجامعات الحكومية .

سبأ [15/أكتوبر/2017]سبأ