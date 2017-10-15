ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 15 - أكتوبر - 2017 الساعة 09:25:13م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى
استقبل الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي احمد المتوكل، ووزير الادارة المحلية علي بن علي القيسسي، ورئيس محكمة استئناف امانة العاصمة القاضي يحي العنسي، وعدد من وجهاء محافظة حجة.
طهران تهدد بالعودة إلى تخصيب اليورانيوم في حال إلغاء الاتفاق النووي
أعلنت طهران أنها قد تتوقف عن تطبيق البروتوكول الإضافي في حال إلغاء الاتفاق النووي.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
رتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (42ر10) نقطة وبنسبة (20ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (90ر5138) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (48ر5128) نقطة.
فيدرر يهزم نادال ويتوّج ببطولة شنغهاي الصينية للتنس
توّج السويسري روجر فيدرر المصنف الثاني عالميا، بلقب بطولة شنغهاي الصينية للتنس، بعد فوزه اليوم الاحد على الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول عالميا بمجموعتين نظيفتين.
آخر الأخبار:
قتلى وجرحى من الجنود السعوديين في نجران وجيزان
فعالية جماهيرية بالعاصمة صنعاء لإحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد
استهداف تجمعات للمرتزقة وطيران العدوان يشن 13 غارة على حرض وميدي
استشهاد وإصابة مواطنين اثنين بغارة لطيران العدوان على كتاف بصعدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
رئيس الوزراء يناقش مع نقابات هيئات التدريس بالجامعات الحكومية سبل التغلب على التحديات
[15/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:



استقبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء رئيس نقابات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية اليمنية الدكتور أحمد يفاعة ورئيس نقابات موظفيها محمد مدهش بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب.

ناقش اللقاء أوضاع الجامعات الحكومية وكوادرها من أعضاء هيئات التدريس والموظفين وما يواجهونه من تحديات معيشية خلال المرحلة الراهنة جراء العدوان والحصار، علاوة على ما تعانيه الجامعات من إختلالات إدارية وهيكلية وما يتطلبه ذلك بالضرورة من تقيد الجميع باللوائح المنظمة للجانبين الإداري والأكاديمي فيها.

واستعرض رئيس الوزراء أثناء اللقاء الأوضاع الصعبة التي فرضها إستمرار العدوان والحصار المفروض على الشعب اليمني .. مؤكداً أن مرتزقة العدوان هم أصحاب المصلحة في بقاء الوضع الحالي وعدم توقف العدوان أو رفع الحصار .

وأكد أن حكومة الإنقاذ تعمل جاهدة على معالجة الإشكالات الماثلة والحد من الآثار التي خلفها ويخلفها العدوان والحصار على الجانبين الإنساني والمعيشي للمواطنين بمختلف شرائحهم بشكل يومي .

وقال " أملنا دوما في الجامعات بأنها مصدر إيجابي لفائدة الدولة والمجتمع، ونحن معنيون جميعا بمعالجة الإختلالات والأخطاء حيثما وجدت ".. مشددا على التزام الجميع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل وعدم تجاوزها تحت أي ذرائع .

وطالب رئيس الوزراء، نقابة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية وموظفيها بإعداد ورفع مذكرة عاجلة لمجلس الوزراء عن مختلف متطلباتهم الأساسية، وتشخيص الإختلالات القائمة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك للنظر فيها مع الجهات ذات الصِّلة بما في ذلك الحلول المثارة من قبل المشاركين في اللقاء لمواجهة التحديات التي تواجه الجامعات وهيئات التدريس والعاملين فيها بجوانبها المعيشية والمؤسسية.

حضر اللقاء عدد من أعضاء نقابات هيئة التدريس في الجامعات الحكومية .

سبأ
  المزيد من (محلي)
قتلى وجرحى من الجنود السعوديين في نجران وجيزان
فعالية جماهيرية بالعاصمة صنعاء لإحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد
استهداف تجمعات للمرتزقة وطيران العدوان يشن 13 غارة على حرض وميدي
استشهاد وإصابة مواطنين اثنين بغارة لطيران العدوان على كتاف بصعدة
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في عمليات بتعز
اجتماع للقيادات المجتمعية في مشروع الاستجابة المتكاملة بمحافظة حجة
مصرع ثلاثة من مرتزقة العدوان بعمليات في الجوف ونهم
رئيس الوزراء يلتقي قيادة وزارة الدفاع
رئيس الوزراء يبحث مع نائب ممثل اليونيسيف إمكانية دعم قطاع التعليم
وزير الخارجية يلتقي نائب الممثل المقيم لليونيسيف بصنعاء
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة مواطنين اثنين بغارة لطيران العدوان على كتاف بصعدة
[15/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن خمس غارات على مناطق بصعدة
[15/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يستهدف المحافظات بأكثر من 49 غارة
[15/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 17 غارة على صعدة وجيزان ونجران
[14/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 60 غارة على محافظات الجمهورية
[14/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by