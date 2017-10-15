محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يلتقي قيادة وزارة الدفاع







التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء قيادة وزارة الدفاع بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان ووزير المالية الدكتور صالح شعبان.



جرى في اللقاء الوقوف على أوضاع الجبهات ومتطلباتها وكذلك ما يتعلق بمرتبات الجيش المتأخرة والنفقات الحتمية لوزارة الدفاع بما ينسجم ومتطلبات مواجهة العدوان ومرتزقته، علاوة على الإجراءات القانونية المتعلقة بمعالجة أوضاع الشهداء وتعزيز الرعاية الصحية للمصابين والجرحى.



واستمع اللقاء إلى تقرير وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، حول مجمل الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز جبهات الصمود ومواجه المعتدي السعودي وأذنابه .. مستعرضا جملة الإحتياجات الأساسية المطلوبة خاصة ما يتعلق بإحتياجات دائرة الخدمات الطبية لمواجهة متطلبات النفقات التشغيلية للمستشفى العسكري واستقرار خدماته وجهوده الطبية النوعية تجاه المصابين من رجال الجيش واللجان الواصلين من جبهات الشرف والعزة بشكل خاص ومنتسبي الوزارة والمواطنين بشكل عام .



وثمن اللقاء عالياً تفاعل حكومة الإنقاذ المستمر مع وزارة الدفاع وحرصها الوطني على إسناد الوزارة وجبهات مواجهة العدوان ومرتزقته.



وكلف اللقاء على ضوء مناقشته تقرير وزير الدفاع، المختصين في وزارتي الدفاع والمالية والبنك المركزي اليمني، عقد لقاء مشترك لمناقشة المتطلبات الواردة في التقرير ووضع الحلول المشتركة لها وآلية تنفيذها وتقديمها للمناقشة النهائية والإقرار في إجتماع قادم.

سبأ [15/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ