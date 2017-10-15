ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 15 - أكتوبر - 2017 الساعة 08:00:12م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى
استقبل الاخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي احمد المتوكل، ووزير الادارة المحلية علي بن علي القيسسي، ورئيس محكمة استئناف امانة العاصمة القاضي يحي العنسي، وعدد من وجهاء محافظة حجة.
طهران تهدد بالعودة إلى تخصيب اليورانيوم في حال إلغاء الاتفاق النووي
أعلنت طهران أنها قد تتوقف عن تطبيق البروتوكول الإضافي في حال إلغاء الاتفاق النووي.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
رتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (42ر10) نقطة وبنسبة (20ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (90ر5138) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (48ر5128) نقطة.
فيدرر يهزم نادال ويتوّج ببطولة شنغهاي الصينية للتنس
توّج السويسري روجر فيدرر المصنف الثاني عالميا، بلقب بطولة شنغهاي الصينية للتنس، بعد فوزه اليوم الاحد على الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول عالميا بمجموعتين نظيفتين.
آخر الأخبار:
رئيس الوزراء يلتقي قيادة وزارة الدفاع
رئيس الوزراء يلتقي قيادة وزارة الدفاع
رئيس الوزراء يبحث مع نائب ممثل اليونيسيف إمكانية دعم قطاع التعليم
وزير الخارجية يلتقي نائب الممثل المقيم لليونيسيف بصنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
رئيس الوزراء يلتقي قيادة وزارة الدفاع
[15/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:



التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء قيادة وزارة الدفاع بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان ووزير المالية الدكتور صالح شعبان.

جرى في اللقاء الوقوف على أوضاع الجبهات ومتطلباتها وكذلك ما يتعلق بمرتبات الجيش المتأخرة والنفقات الحتمية لوزارة الدفاع بما ينسجم ومتطلبات مواجهة العدوان ومرتزقته، علاوة على الإجراءات القانونية المتعلقة بمعالجة أوضاع الشهداء وتعزيز الرعاية الصحية للمصابين والجرحى.

واستمع اللقاء إلى تقرير وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، حول مجمل الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز جبهات الصمود ومواجه المعتدي السعودي وأذنابه .. مستعرضا جملة الإحتياجات الأساسية المطلوبة خاصة ما يتعلق بإحتياجات دائرة الخدمات الطبية لمواجهة متطلبات النفقات التشغيلية للمستشفى العسكري واستقرار خدماته وجهوده الطبية النوعية تجاه المصابين من رجال الجيش واللجان الواصلين من جبهات الشرف والعزة بشكل خاص ومنتسبي الوزارة والمواطنين بشكل عام .

وثمن اللقاء عالياً تفاعل حكومة الإنقاذ المستمر مع وزارة الدفاع وحرصها الوطني على إسناد الوزارة وجبهات مواجهة العدوان ومرتزقته.

وكلف اللقاء على ضوء مناقشته تقرير وزير الدفاع، المختصين في وزارتي الدفاع والمالية والبنك المركزي اليمني، عقد لقاء مشترك لمناقشة المتطلبات الواردة في التقرير ووضع الحلول المشتركة لها وآلية تنفيذها وتقديمها للمناقشة النهائية والإقرار في إجتماع قادم.

سبأ
  المزيد من (محلي)
رئيس الوزراء يلتقي قيادة وزارة الدفاع
رئيس الوزراء يبحث مع نائب ممثل اليونيسيف إمكانية دعم قطاع التعليم
وزير الخارجية يلتقي نائب الممثل المقيم لليونيسيف بصنعاء
محافظة حجة تحيي ذكرى إستشهاد الأمام زيد
وزير الخارجية يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي بصنعاء
قافلة غذائية من القطاع التربوي بذمار دعما للجيش واللجان الشعبية
تدشين توزيع مواد إغاثية لـ 310 أسرة نازحة بأمانة العاصمة
وزير الثقافة يستقبل الفنانة تقية الطويلية
مناقشة إجراءات الحفاظ على أراضي الدولة بمحافظة الحديدة
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بعملية نوعية بالقريشية في البيضاء
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن خمس غارات على مناطق بصعدة
[15/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يستهدف المحافظات بأكثر من 49 غارة
[15/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 17 غارة على صعدة وجيزان ونجران
[14/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 60 غارة على محافظات الجمهورية
[14/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 17 غارة على صعدة وعسير ونجران وجيزان
[13/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by