محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الخارجية يلتقي نائب الممثل المقيم لليونيسيف بصنعاء صنعاء-سبأ:

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم نائب الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف بصنعاء شيرين فاركي.



ناقش اللقاء الجوانب المتعلقة بتسهيل إجراءات منح تأشيرات دخول الموظفين الجدد والمعينين للعمل في مكتب اليونيسيف بصنعاء إلى اليمن والإشراف على مختلف برامج المنظمة، بالإضافة إلى النظر في إجراءات الإقامة للموظفين الحاليين والجدد وبما يسهل تنقلاتهم وأداءهم للمهام المناطة بهم.



وأكد اللقاء ضرورة قيام مكتب اليونيسيف بإستلام شحنات أدوية الكوليرا التي وصلت إلى مطار صنعاء الدولي بعد بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة لضمان سرعة توزيعها في إطار خطة وزارة الصحة واليونيسيف لمكافحة الكوليرا.



وأشاد اللقاء بالنجاح الملحوظ لمنظمة اليونيسيف في توزيع مخصصات الضمان الإجتماعي والتي توقفت خلال فترة العدوان السعودي الامريكي.



وتناول اللقاء سبل تحسين دور اليونيسيف والتخفيف من آثار عمليات تحالف العدوان السافر على اليمن .



وفي اللقاء أكد وزير الخارجية أن الوزارة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة ستقدم التسهيلات اللازمة لإنجاح مهام اليونيسيف وكذا مهام المنظمات الدولية العاملة في اليمن

سبأ [15/أكتوبر/2017]سبأ